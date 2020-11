Roberto Martinez : "Pourquoi choisir entre l’efficacité et le côté joueur ? On peut être… les deux"

15 points sur 18, 5 victoires, 1 seule défaite et une qualification pour le Final Four : les Diables ont brillamment rempli leur mission et se sont logiquement qualifiés pour le Final Four de la 2e édition de la Nations League. Capitaine d’un navire belge qui vogue tranquillement vers l’horizon de ses ambitions, Roberto Martinez ne pouvait cacher sa fierté après la victoire face au Danemark.

"Marquer 4 buts contre le Danemark alors que l’équipe n’est pas habituée à en concéder des masses, c’est bien. Le Danemark a beaucoup d’expérience et de talent. On a dû être très courageux, dû bien défendre tout au long du match et cette première mi-temps en demi-teinte nous a poussés à nous réveiller en seconde mi-temps" expliquait Martinez.

Habitués à livrer un jeu spectaculaire, les Diables ont changé d’attitude pour endosser le costume de tueurs silencieux, cyniques, prêts à fructifier la moindre occasion. Un changement radical au premier abord… que balaie Martinez d’un ferme revers de la main : "“Je ne pense pas qu’il faille choisir entre être joueur ou plutôt cynique. 0n peut-être les deux. Pendant ce match, on a eu beaucoup de moments où on jouait bien. En première mi-temps, une fois qu’on a marqué, on a peut-être pensé qu’on était déjà qualifié, donc on a perdu le contrôle du match, on leur a permis de revenir mais j’ai bien aimé la réaction plus calme en seconde mi-temps."

Aujourd’hui, les Diables semblent être unis, mués en un véritable collectif et une équipe qui a la tête vissée vers les mêmes objectifs communs. Après la rencontre face aux Danois, Martinez, lui, tirait son chapeau à ses remplaçants : "“Si vous vous rappelez il y a quelques années, il nous manquait plusieurs joueurs et on trouvait cela difficile d’être compétitifs. Aujourd’hui, Meunier et Witsel étaient suspendus, Carrasco et Castagne blessés à deux places clés de notre système et, pourtant, j’ai beaucoup apprécié le match des remplaçants" conclut le sélectionneur espagnol.