Roberto Martinez : "Je ne regarde pas le nombre de buts encaissés, mais l'attitude et l'envie"

Islande - Belgique : le résumé - Nations League - 14/10/2020 Les Diables rouges ont battu l’Islande 1-2 dans le cadre de la quatrième journée de Nations League. Romelu Lukaku, capitaine d’un soir, a inscrit les deux buts. Saevarsson a égalisé entre ces deux réalisations. La première mi-temps des Belges a été fort poussive, la deuxième un peu plus contrôlée par les Diables mais l’ensemble de la partie a été très pauvre en occasion. Romelu Lukaku s’est encore montré précieux, alors que Trossard et Castagne ont marqué des points. La Belgique reprend la tête du groupe 2 devant le Danemark et l’Angleterre. L’équipe nationale est donc assurée de conserver sa première place mondiale au classement FIFA. Les Diables n’ont pas totalement convaincu lors des trois rencontres du mois, mais le contexte était particulier, on le sait. Avec de très nombreux absents dans la colonne vertébrale de cette équipe, avec des enchaînements de matches avec leur club. Et il faut bien l’avouer, on a hâte de les voir revenir pour apporter un peu d’animation et de créativité dans le groupe.