Roberto Martinez explique pourquoi il a appelé 4 nouveaux Diables rouges

Roberto Martinez a annoncé vendredi sa sélection des 27 Diables Rouges pour les prochains duels en Ecosse (7 septembre, match amical) et en Islande (11 septembre, Ligue des Nations). Avec Timothy Castagne (22 ans), Hans Vanaken (26 ans), Birger Verstraete (24 ans) et Leandro Trossard (23 ans), le sélectionneur national a fait appel à quatre nouveaux venus. Kevin De Bruyne et Adnan Januzaj sont absents en raison de blessures.

"Les 23 joueurs qui étaient présents en Russie méritaient d'y être à nouveau", a déclaré Martinez en ouverture de sa conférence de presse. "Malheureusement, Kevin De Bruyne et Adnan Januzaj ne sont pas inclus en raison de blessures. Kevin aura besoin d'environ trois mois pour revenir. Nous sommes en contact étroit avec le personnel médical de Manchester City."

Martinez a choisi quatre nouveaux noms avec Timothy Castagne (Atalanta Bergame), Birger Verstraete (La Gantoise), Hans Vanaken (Club Bruges) et Leandro Trossard (Racing Genk). "C'était le moment idéal", explique Martinez. "Le match amical contre l'Ecosse a pour but d'intégrer de nouveaux jeunes joueurs."

Martinez a ensuite pris le temps d'examiner ses nouveaux venus un par un. "Hans Vanaken est un joueur exceptionnel dans la Jupiler Pro League depuis de nombreuses années. Son match contre Anderlecht la semaine dernière m'a beaucoup impressionné. Il peut très bien conserver le ballon. Je le vois jouer au milieu de terrain, plus en profondeur que, par exemple, Trossard."

"Birger Verstraete est tactiquement très fort et occupe une position importante", a poursuivi l'entraîneur national. "Il joue intelligemment et avec constance. On a besoin d'un autre type comme lui en 6. Là, nous n'avons qu'Axel Witsel. Leandro Trossard, pour sa part, fait aussi un très bon travail. Il est fort dans les situations où il se heurte à un défenseur en un contre un. Je pense qu'il s'intègrera très bien à notre système. Il peut jouer à gauche et à droite, l'un des deux numéros dix."

"Enfin, Timothy Castagne peut jouer en tant qu'arrière droit ou gauche, et même au centre. Il s'est également très bien comporté chez les moins de 21 ans. Je suis d'ailleurs très enthousiaste au sujet de notre groupe d'espoirs. Ils peuvent se qualifier pour un tournoi majeur pour la première fois depuis des années. Dans le passé, c'était peut-être trop facile pour certains jeunes. Quand leur performance était forte, ils étaient immédiatement Diable Rouge. Ce n'est plus le cas. Les espoirs sont un bon test pour certains joueurs, il y a aussi une pression pour obtenir la qualification."

Martinez voulait à l'origine inclure cinq nouveaux venus dans sa sélection, mais Dennis Praet (Sampdoria) vient de se blesser. "Dennis Praet aurait pu être là, mais il souffre d'une blessure. Il est très intéressant pour l'équipe nationale et a fait une belle évolution d'Anderlecht à la Sampdoria. C'est dommage pour lui, mais les blessures font partie du football."

Il est frappant qu'avec Verstraete, Vanaken et Trossard, trois joueurs de la Jupiler Pro League viennent à la sélection. "Peu m'importe où les joueurs jouent, en Belgique ou à l'étranger", a répondu Martinez. "Nous suivons beaucoup de joueurs de près et c'était le bon moment pour les emmener avec nous. C'est ainsi que nous voulons travailler."