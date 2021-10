Raphaël Varane avant Belgique - France : "La demi-finale de 2018, c'est du passé... On veut gagner !"

Raphaël Varane, l'ancien coéquipier de Thibaut Courtois et d'Eden Hazard au Real Madrid, aura l'occasion de les recroiser jeudi à Turin puisque les Diables Rouges seront opposés à l'Équipe de France dans le cadre des demi-finales de la Nations League.

Un match que le défenseur central de Manchester United et des Bleus attend avec impatience.

"La demi-finale de la Coupe du Monde, c'est du passé, ça fait partie de l'histoire, a souligné Raphaël Varane en conférence de presse ce mardi midi. C'était il y a plus de trois ans, c'est derrière nous ! Cela a été un événement marquant, pour eux comme pour nous. Le match qui nous attend, c'est deux grosses équipes qui s'affrontent avec l'objectif d'atteindre une finale, il y a un trophée en jeu. C'est une compétition avec des matches de prestige face à de très bonnes équipes qui font partie des meilleures équipes du monde, c'est une motivation ! Nous sommes des compétiteurs, et on a envie de gagner. Peu importe la déception après l'élimination à l'Euro, quand il y a une compétition devant nous, on a envie de gagner, et on va tout faire pour."