Probable retour de Cristiano Ronaldo face à la Suède, tout proche d'un centième but avec la Seleçao

Cristiano Ronaldo devrait être titulaire et en forme pour le match face à la Suède ce mardi soir. Son absence inquiétait le Portugal avant d'affronter la Croatie, mais n'a finalement pas pénalisé l'équipe nationale (victoire 4-1 face aux vices-champions du monde croates).

Ronaldo a manqué le premier match de cette édition de la Nations League en raison d'une infection à l'orteil. Mais il a annoncé son retour sur les réseaux sociaux.

Si les forces offensives lusitaniennes sont impressionnantes, le retour probable du capitaine rassure malgré tout. D'autant que le joueur de la Juve sera particulièrement motivé, il ne lui reste qu'un but avant d'atteindre le cap symbolique et impressionnant des cent réalisations en équipe nationale...

Un chiffre symbolique oui, mais pas seulement. CR7 est dores et déjà le deuxième meilleur buteur toutes équipes nationales confondues derrière l'Iranien Ali Daei qui en totalise 109. On connait évidemment l'esprit de compétition du Portugais qui doit non seulement avoir hâte d'inscrire son centième but mais aussi de dépasser Daei. Pour le plus grand bonheur de sa nation, tenante du titre en Nations League...