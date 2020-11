Pascal Scimè : "On aurait dit que la Belgique était la France de 2018 et l'Angleterre la Belgique lors de la demie du mondial"

Ce dimanche soir, les Diables Rouges se sont imposés face à l’Angleterre 2-0. Si le score est sans appel, la prestation aura fait débat lors de Complètement Foot.

"On a été paradoxalement efficace", commence Joachim Mununga.

Et notre consultant Complètement Foot d’ajouter : "J’ai trouvé que c’était un match où le résultat avait été acquis, mais où l’on a manqué de maîtrise partielle. On a concédé beaucoup d’occasions en 2e mi-temps. On a tenu bon, mais on a accumulé les fautes et on perd Meunier et Witsel pour le prochain match. Mais le point positif, c’est qu’on ne concède pas de but et qu’on a pu bénéficier de bonnes reconversions. Le résultat est acquis, mais on peut encore parfaire cette équipe."

Un constat renforcé par Pascal Scimè : "On a été réaliste, mais on a rarement souffert comme en 2e mi-temps. En souffrant autant, on gagne le match car on a géré nos moments. En cédant la possession, on se crée des possibilités. On aurait dit que la Belgique était la France de 2018 et l’Angleterre la Belgique lors de la demie du mondial."