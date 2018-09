"On a vu des automatismes encore se créer et se renforcer chez les Diables"

Ce vendredi, émission Complètement Foot spéciale Ecosse – Belgique avec David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Munuga. Les Diables ont livré une prestation dans la continuité de leur Coupe du Monde pour s’imposer facilement en Ecosse (0-4). L’occasion aussi de voir quelques nouvelles têtes comme celle de Timothy Castagne, aligné toute la première mi-temps.

Pascal Scimè : "On a un adversaire qui a tout fait pour nous rendre ce match facile parce que sur les 4 buts, on a reçu 3 cadeaux. On a eu des cadeaux mais on a vraiment bien abordé le match. Souvent, après une grosse compétition, les équipes qui réussissent de gros tournois ont tendance à se relâcher mais c’est humain. Généralement, les joueurs sont un peu rouillés. Ici ce n’était pas le cas. Il y a eu des premières minutes timorées où il a fallu rentrer dans le match, mais après : taille patron. Hazard a pris l’équipe en main. On a eu un bon Dembélé en courroie de transmission. On a eu des flancs qui ont fait leur boulot. On ne sait pas vraiment juger les nouveaux parce que la deuxième mi-temps a commencé avec deux cadeaux et ça nous a facilité encore plus le match. Mais on a été sérieux."

Joachim Mununga : "Je n’ai pas envie de parler de l’adversaire qui était ce qu’il était. Je pense qu’il faut le respecter. On était juste un petit peu trop fort pour lui. On s’est rendu vraiment le match facile, en ayant des consignes tactiques bien claires. Il y avait une ligne conductrice, une philosophie de jeu qui était la même qu’au Mondial. Donc on est vraiment dans la continuité. C’était beau à voir jouer. En première mi-temps, on a commencé de manière un peu timide mais les transmissions étaient bonnes. On a vu du tempo. Et puis très certainement on a vu des automatismes encore se créer et se renforcer. C’est là où il faut vouloir s’améliorer, c’est dans les détails. Et c’est ce que Martinez a fait aujourd’hui, en laissant certains joueurs clé comme Eden Hazard dans ce genre de match. Ça lui permet de renforcer certains automatismes avec Lukaku notamment. J’ai bien aimé Dembélé dans ce rôle au milieu de terrain. Je trouve qu’il a pris des points aujourd’hui."

L’homme du match selon Joachim Mununga : "Si je dois vraiment sortir quelqu’un du lot, ce serait Batshuayi. On le fait rentrer et il plante encore deux goals. On sait à quoi s’attendre avec Michy Batshuayi mais il répond quand même tout le temps présent. L’adversaire est ce qu’il est mais il va falloir quand même à un moment se poser la question : est-ce qu’on va se contenter de continuer à donner quelques miettes de temps de jeu à Michy Batshuayi quand on sait qu’il est aussi rentable quand il rentre sur le terrain ? C’est peut-être la question à se poser pour le futur, notamment pour les prochains championnats d’Europe."

Pascal Scimè : "Ce n’est pas une surprise. Ce qui m’a surtout impressionné, c’est son deuxième but. Il ne réfléchit pas. Il contrôle, il fait deux pas, et à l’entrée de la surface, il allume et ne laisse pas la moindre chance au gardien. Michy a cette faculté-là. C’est un buteur. Mais, pour jouer à Valence, et pour briller en Liga, il va falloir qu’il devienne plus qu’un buteur mais un attaquant complet. Et ça nécessite donc un autre travail. Il faut déjà qu’il arrive à se convaincre lui-même qu’il peut devenir ce type de joueur-là, et ne pas se contenter de ça. Ça on le sait, ça c’est le registre de Michy."

Joachim Mununga : "J’espère vraiment pour lui qu’il va réussir à s’imposer à Valence parce que c’est un joueur qui a encore une grosse marge de progression. Je remarque déjà que dans son jeu dos au but, il a fait énormément de progrès. Il perd très rarement un ballon alors qu’il ne reçoit pas toujours des ballons faciles face au but. Il les remet bien et il permet à son équipe de remonter. Je pense qu’il va falloir lui donner aussi cette confiance qu’il ne reçoit pas toujours en club. Comme on l’ait fait avec Tielemans ou avec un Witsel ou un Carrasco qui sont venus réellement prendre de la confiance en équipe nationale."

Joachim Mununga sur la prestation de Castagne et de Thorgan Hazard sur les flancs en première mi-temps : "Je pense qu’on est beaucoup passé par l’axe du jeu, avec un Eden Hazard omniprésent, qui a réussi à trouver souvent Mertens, Tielemans et Dembélé avec des combinaisons courtes. J’ai trouvé Timothy dans son élément, comme un poisson dans l’eau sur son flanc. Je suis par contre un peu resté sur ma faim avec Thorgan Hazard. Je l’ai trouvé fort esseulé sur son flanc gauche. Il a joué de manière très disciplinée mais ce n’est pas le Thorgan qu’on peut voir en Allemagne. J’aurais aimé voir beaucoup plus de rotations et d’animation offensive avec lui. Je pense qu’il est capable de beaucoup plus que cela."

Pascal Scimè : "Pour ma part, je trouve que le jeu a plutôt penché sur la gauche sur la première partie de la première mi-temps. Ensuite, à partir du moment où les Diables ont commencé à varier un peu leur jeu et passer par la droite, on a été dangereux. Castagne, on a vu qu’il faisait les appels systématiquement, il y a eu un penalty oublié sur lui, deux ou trois centres intéressants. Pour le même prix, c’était 0-2 ou 0-3 à la mi-temps."