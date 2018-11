O'Neill quitte l'Irlande après 5 ans à la tête de la sélection, Roy Keane l'imite

Martin O'Neill n'est plus sélectionneur de l'Irlande. La fédération irlandaise de football (FAI) a annoncé mercredi avoir mis, d'un commun accord, un terme au contrat de son coach après un mauvais parcours en Ligue des Nations. Roy Keane, adjoint de Martin O'Neill, quitte également l'encadrement technique.

L'Irlande a ponctué la Ligue des Nations à la 3e et dernière place du groupe 4 de la Ligue B et est donc reléguée en Ligue C. En quatre rencontres, les 'Boys in Green' ne sont pas parvenus à s'imposer une seule fois face au Danemark et au Pays de Galles.

Le Nord-Irlandais de 65 ans était à la tête de la sélection depuis 2013 et est parvenu à la qualifier pour l'Euro 2016, où elle a été éliminée en huitièmes de finale. O'Neill aura dirigé la sélection irlandaise à 55 reprises.

Ancienne figure de proue de Nottingham Forest quand il était joueur, O'Neill a entraîné, entre autres, Norwich City, Leicester City, Celtic, Aston Villa et Sunderland.