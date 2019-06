"Nous n'abandonnons jamais", prévient le Néerlandais de Jong

Les Pays-Bas se sont qualifiés pour la finale de Ligue des Nations jeudi soir à Guimarães grâce à leur succès 3-1 après prolongations (1-1 après nonante minutes) contre l'Angleterre en demi-finale de cette toute nouvelle compétition. Les 'Oranges' rejoignent le Portugal, pays hôte et vainqueur mercredi de la Suisse (3-1), en finale.

Frenkie de Jong (milieu de terrain des Pays-Bas, élu homme du match après la victoire 3-1 après prolongation en demi-finale de Ligue des nations contre l'Angleterre, sur le site de l'UEFA): "Notre grand point fort est que nous ne baissons pas les bras. Nous faisons les efforts les uns pour les autres et nous n'abandonnons jamais. Ce n'est pas la première fois que nous renversons un score. (Sur la finale face au Portugal) Le Portugal a beaucoup d'excellents joueurs. J'ai vu une partie du match contre la Suisse (victoire des Portugais 3-1, triplé de Cristiano Ronaldo, NDLR) et évidemment, Ronaldo a fait la différence. Il faudra garder un oeil sur lui. La fatigue (après une prolongation) pourrait être un problème si nous avions perdu mais pas après une victoire. Nous sommes tous en formes et nous n'avons pas joué beaucoup de matches ces derniers temps."

Virgil Van Dijk (défenseur et capitaine des Pays-Bas, au micro de l'UEFA): "Nous avons produit du beau football, nous avons très bien défendu, en équipe. Nous aurions pu mieux faire les choses face au but mais avoir gagné est très important pour nous. Nous avons été les meilleurs, nous avons eu les occasions les plus nettes et je suis ravi de cette qualification."

Ronald Koeman (sélectionneur des Pays-Bas, après la victoire 3-1 après prolongation en demi-finale de Ligue des nations contre l'Angleterre): "C'est très positif. Nous avons eu le contrôle du match mais nous passions trop par les côtés. Nous aurions dû passer par l'axe, c'est là où l'Angleterre avait des difficultés. Nous avions du mal dans la dernière passe. Et malheureusement, il y a eu ensuite un penalty, mais nous n'avons pas perdu notre calme, nous avons cru à une issue favorable. (...) C'est génial que (De Ligt) ait corrigé son erreur. Nous en commettons tous. (Sur la fatigue d'une prolongation en vue de la finale de dimanche) Nous avons un banc incroyable. Et nous pensons que nous pouvons gagner ce trophée. (Sur le Portugal, vainqueur de la Suisse 3-1 dans l'autre demi-finale) J'ai trouvé que la Suisse jouait par moments le mieux, mais tout ne repose pas sur la possession, c'est aussi une question de résultat et Cristiano Ronaldo est incroyablement efficace. (...) Parfois, il est impossible de bien défendre sur Ronaldo. La meilleure chose qu'on puisse faire est de confisquer le ballon, d'avoir la possession, parce que quand c'est nous qui avons le ballon, il ne peut rien faire en attaque."