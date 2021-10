Nations League : Suivez Italie-Espagne en direct (live commenté à 20h45)

On prend les mêmes et on repart ! Après une demi-finale de l’Euro entre l’Italie et l’Espagne, direction Milan où les deux pays s’affrontent trois mois plus tard pour une place en finale de la Nations League…. face à la Belgique ? Réponse demain pour nos Diables qui affronteront la France dans une autre affiche aux allures de déjà-vu.

Les Ibériques auront fort à faire face au champion d’Europe, invaincu depuis 36 matches (un record du monde). Mais les hommes de Luis Enrique voudront sans doute effacer cette douloureuse soirée de juillet à Wembley où la cruelle séance de tirs au but avait mis fin aux rêves de titre.

Suivez la rencontre en direct commenté :