Nations League : Les Diables Rouges piochent les Pays-Bas, la Pologne et le pays de Galles

Ce jeudi, sur le coup de 18H, se tenait le tirage au sort de l’édition 2022-2023 de Nations League . Les Diables Rouges, battus successivement par la France (2-3) et l’Italie (1-2) lors du Final Four en octobre, figuraient dans le pot 1 de la Ligue A. Ils ont hérité des trois nations suivantes dans le groupe A4 : les Pays-Bas, la Pologne et le pays de Galles.

A l’issue des six journées, dont quatre prévues en juin (2-8 puis 8-14) et deux en septembre (22-27), le premier de chacun des quatre groupes de la Ligue A sera qualifié pour le Final Four, programmé du 14 au 18 juin 2023 dans un lieu encore à déterminer.

Les quatre derniers descendront en Ligue B. Ces six matches de Ligue des Nations serviront aussi et surtout à Roberto Martinez à préparer son équipe au Mondial 2022, disputé du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. D’autant plus que le Catalan a déjà annoncé qu’il allait se passer des joueurs ayant plus de 50 capes pour le stage du mois de mars au Qatar.