Nations League : Le but de la soirée inscrit par l'inévitable machine Robert Lewandowski ?

Robert Lewandowski inscrit le but de la soirée avec la Pologne. - © JANEK SKARZYNSKI - AFP

Nations League : Lewandowski conclut un superbe mouvement collectif et inscrit le but de la soirée... Quand elle s'y met, la Pologne peut vraiment proposer un superbe football. La preuve ce mercredi soir avec une démonstration contre la Bosnie, asphyxiée de bout en bout (XXX). Mis sur orbite par l'inévitable Robert Lewandowski juste avant la mi-temps, les Polonais ont fait le break grâce à Karol Linetti dans la foulée. En deuxième mi-temps, ils se sont définitivement mis à l'abri au terme d'un somptueux mouvement collectif. Jugez plutôt par vous-mêmes cette merveille de passe en profondeur adressée par Mateusz Klich vers son attaquant. Et que dire de la reprise en un temps de Lewandowski pour conclure ? Du grand art et le but de la soirée, tout simplement.