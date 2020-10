Nations League : La France dame le pion à la Croatie grâce à son tandem Griezmann-Mbappé

Les matches entre la Croatie et la France se suivent et se ressemblent. Comme souvent, les Croates n'ont pas démérité, se sont bien battus mais à la fin...ce sont toujours les Bleus qui gagnent (1-2). Sans forcément briller mais en se montrant diablement efficaces, les hommes de Deschamps profitent de cette victoire pour conforter leur place en tête du groupe aux côtés du Portugal (10 points sur 12)

Des Bleus qui ont pu compter sur des buts de leurs hommes providentiels habituels. En panne de confiance au Barça, Antoine Griezmann a profité de cet interlude international pour retrouver le sourire. C'est lui qui, en début de match, a mis les Français sur les bons rails en plantant une véritable mine dans le plafond du but croate.

Endormis par cette avance au marquoir, les Bleus ont pas mal galvaudé par la suite, restant à la merci des Vatreni avec ce maigre matelas d'un but d'avance. Et ce qui devait arriver arriva puisque l'homme en forme côté croate, Nikola Vlasic, égalisant à l'heure de jeu, d'une belle frappe tendue. Piqués à vif, les Français ont finalement dû attendre la toute fin de match et une somptueuse action collective, conclue par Kylian Mbappé sur un centre au cordeau de Lucas Digne, pour reprendre définitivement l'avantage.