Nations League : l'UEFA refuse le report de République tchèque - Ecosse pour cause de coronavirus

La rencontre prévue lundi entre la République tchèque et l'Ecosse, comptant pour la la Ligue des nations, aura-t-elle lieu ? Pour la fédération tchéque, elle est reportée après que deux de ses joueurs ont été placés à l'isolement, tandis que pour l'UEFA, elle est maintenue.

"L'équipe nationale ne jouera pas contre l'Ecosse lundi en raison de la décision des autorités et de la situation sanitaire due à la pandémie de coronavirus", avait indiqué la Fédération tchèque sur son compte Twitter, au sujet de ce match de la 2e journée de la Ligue des nations.

Néanmoins, un porte-parole de l'UEFA a affirmé à l'AFP que cette rencontre "va se dérouler comme c'était prévu".

Cette rencontre, qui devait se disputer à Olomouc (République tchèque), comptait pour la Ligue B (équivalent de la 2e division de la compétition).

Le milieu de terrain de West Ham, Tomas Soucek, et l'attaquant de l'AS Rome, Patrik Schick, n'ont pas disputé vendredi la rencontre, remportée 3-1 par leur pays contre la Slovaquie et comptant pour la 1re journée de cette compétition, car ils avaient été en contact avec un membre de l'encadrement de l'équipe nationale tchèque, testé positif au Covid-19 plus tôt dans la semaine.

Après sa victoire contre la Slovaquie, l'équipe tchèque a cessé tout entraînement, "avec effet immédiat", a précisé la fédération.

Après avoir été séparés en petits groupes, tous les joueurs tchèques ont été re-testés.

Dans un communiqué, la fédération tchèque a souligné "son inquiétude quand au fait que le virus puisse davantage se propager".

De son côté, la Fédération écossaise (SFA) a indiqué sur son compte Twitter après le match nul (1-1) de son équipe nationale face à Israël à Hampden vendredi soir qu'elle "avait pris connaissance des informations indiquant que la République tchèque avait renoncé à disputer le match de lundi".

"Nous n'avons pas reçu de notification officielle de la fédération tchèque mais avons contacté l'UEFA", a précisé la SFA.