Nations League : l’Espagne se qualifie pour la finale et met fin à l’incroyable série de l’Italie, à dix pendant une mi-temps

L’Espagne a battu l’Italie 1-2 à Milan dans la première demi-finale de Nations League ce mercredi soir. Ferran Torres a marqué les deux buts espagnols de cette rencontre qui a vu Leonardo Bonucci être exclu pour deux cartons jaunes en première période. Alors qu’on pensait que le résultat était fixé à la pause, les Italiens n’ont rien lâché. Ils ont réduit le score à la 83e minute grâce à une contre-attaque très bien menée et une offrande de Federico Chiesa pour Lorenzo Pellegrini, à la conclusion. Malgré un sacré regain d’énergie et une ferveur retrouvée dans le stade milanais, les Italiens ne sont pas parvenus à égaliser. Ce but a malgré tout permis aux fans italiens de vibrer un petit peu.

L’Espagne s’est révélée particulièrement séduisante même à onze contre onze et est donc qualifiée pour la finale de la Nations League. Elle met surtout fin à l’incroyable série de 37 rencontres sans défaite pour la Squadra Azzurra. Elle attend son adversaire : soit la France, soit la Belgique. Réponse ce jeudi soir autour de 23h.

L’Italie jouera quant à elle face au perdant, samedi en petite finale.