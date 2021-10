Vainqueur de l’Italie pour atteindre la finale de la Nations League, l’Espagne peut compter sur une jeune génération pleine de talent.

Parmi ces jeunes, Luis Enrique a décidé de miser sur un tout jeune Gavi. A 17 ans et 62 jours, le prodige du Barça est d’ailleurs devenu le plus jeune international de l’histoire de la Roja.

Mais pas de quoi mettre de pression sur le milieu avant un match pourtant capital pour le pays ibérique. Loin d’être impressionné par le milieu adverse formé de Marco Verratti (son idole) et de Jorginho, le jeune homme a montré beaucoup de caractère… mais pas que. Il a tout simplement surclassé le milieu champion d’Europe en touchant le cuir plus de fois que ses deux homologues réunis (68 touches de balle contre 34 pour le milieu de Chelsea et 31 pour celui du PSG). Balle au pied, le milieu de la Roja s’est montré plus qu’adroit avec près de 90% de passes arrivées à bon port.

Luis Enrique a d’ailleurs tenu à lui rendre hommage en conférence de presse :

"Ceux qui le connaissent ne sont pas surpris de son match. Je savais qu’il pourrait apporter beaucoup de caractère et de personnalité, malgré son jeune âge. C’est quelqu’un qui joue entre les lignes, qui ne perd jamais le ballon. Il a beaucoup de qualités techniques, de qualités physiques aussi. Il est le futur de notre équipe nationale, mais aussi son présent, on l’a vu. Je suis content pour lui car il jouait contre son idole, Marco Verratti. Je suis très content du match de l’ensemble de l’équipe. Je pense être chanceux d’être le sélectionneur de l’Espagne en ce moment, avec une quarantaine de joueurs qui sont sélectionnables".