Nations League : Benzema salue "la force de caractère" des Bleus

L’attaquant du Real Madrid était aux anges, au micro de nos confrères de M6 : "Sur un plan collectif et sur un plan personnel, j’avais vraiment envie de gagner un trophée avec l’équipe de France, aujourd’hui c’est fait. C’était un match difficile contre une très bonne équipe. On a montré une force de caractère , parce que cette équipe est très très forte, elle ne lâche jamais rien et aujourd’hui on l’a encore prouvé. C’est le signe des grandes équipes, ne pas paniquer, patienter et attendre le bon moment. On n’a pas baissé les bras jusqu’à la fin du match, et on a réussi à mettre ces deux buts. Je vais profiter de ce trophée, et petit à petit on va se qualifier pour la Coupe du monde et aller la chercher !"

De son côté Paul Pogba, milieu de terrain de l’équipe de France, a également salué la réaction des joueurs après le but Espagnol : "On a mal commencé avec une première mi-temps où on se fait dominer. On a dû réagir et on a marqué deux minutes après. C’est vrai qu’on doit faire mieux, on le sait mais le résultat, c’est la victoire à la fin. Si c’est comme ça qu’on doit gagner pourquoi pas"

Pour le joueur de Manchester United, la Nations League est une compétition importante, et le trophée a de la valeur : "Quand on va gagner un trophée, c’est toujours bon. On n’est jamais rassasié et on a joué une demi-finale contre une grosse équipe de Belgique et une finale contre une équipe d’Espagne avec des joueurs de qualité. On a su remonter la pente."