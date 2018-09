Meunier : "Il faut garder cet esprit jeune, fougueux et conquérant"

La Belgique a parfaitement bien négocié son match de rentrée après sa troisième place acquise cet été à la Coupe du monde en Russie. Les Diables rouges se sont largement imposés contre l'Écosse (0-4), vendredi soir à Hampden Park.

"On a mis l’adversaire en difficulté avec un jeu très propre et beaucoup de mouvements dans le milieu du jeu. J’ai pris énormément de plaisir à voir Castagne jouer. Il a d’énormes qualités, cette place dans le groupe belge est méritée. On ne ressent aucune obligation suite à notre nouveau statut. Si on a fait une si belle Coupe du monde, c’est aussi grâce à cette insouciance. Il faut garder cet esprit jeune, fougueux et conquérant. On ne doit pas se prendre la tête et continuer à travailler comme on le fait depuis le début", a précisé Thomas Meunier à notre micro.

Mardi, sur le coup de 20h45, les Diables seront en Islande pour leur premier match officiel de la Ligue des nations. "L’équipe nationale a pris l’habitude de tout gagner depuis de nombreuses années. Je ne vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Ligue des nations ou pas, nous allons pour la gagne. L’Islande a eu quelques belles victoires récemment. Ce sera un match dangereux. On a les qualités, l’Islande ne doit pas nous faire peur", a conclu le défenseur belge.