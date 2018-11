Martinez : "Je dévoile rarement mes cartes... mais Batshuayi débutera face à l'Islande"

Michy Batshuayi sera titulaire contre l'Islande, jeudi, lors de la troisième rencontre des Diables Rouges en Ligue des Nations. C'est ce que Roberto Martinez a confirmé mercredi en conférence de presse. Batshuayi remplacera Romelu Lukaku, qui se remet d'une blessure et prendra part à son premier entraînement collectif mercredi en fin d’après-midi.

"Je dévoile rarement mes cartes... mais Batshuayi débutera contre l'Islande. Il a toujours été important quand il a été impliqué. Nous pourrons utiliser ses qualités dans un match comme celui de demain", a expliqué Martinez.

Le sélectionneur n'est pas inquiet de la période délicate que traverse l'avant-centre à Valence, où il a souvent été sur le banc de touche en début de rencontre et n'a pas été repris lors du dernier match. "Tous les joueurs ont des bons et des moins bons moments", a expliqué Martinez. "Je regarde sa forme à l'entraînement. Il était affuté."

Martinez s'est montré rassurant au sujet de Lukaku et Nacer Chadli, absents lors des deux premiers entraînements lundi et mardi. "Ils s'entraîneront aujourd'hui. Nous ne prendrons pas de risques avec eux. Ils devraient être présents face à la Suisse dimanche. Dennis Praet ne pourra pas être utilisé demain, mais c'est plus par précaution."

"Je ne compte pas épargner des joueurs contre l'Islande car le match en Suisse est plus important", a annoncé Martinez. "Tu ne peux pas jouer les deux matches avec des joueurs complètement différents. Le premier match est toujours important. Il faut créer un lien entre les deux rencontres. Ne vous attendez pas à voir deux équipes différentes. Nous aborderons les matches de la même manière et utiliserons l'effectif au mieux. Nous voulons gagner notre dernier match à domicile de 2018", a expliqué l'entraîneur espagnol à la veille de la rencontre face à l'Islande.

La Belgique s'était facilement imposée 0-3 en Islande en septembre. "Il ne faut pas s'attendre à un match facile contre l'Islande. Lors de leurs deux derniers matches, ils ont tenu en échec la France championne du monde (2-2) et perdu contre la Suisse (1-2) mais en ayant eu deux grosses occasions pour égaliser. Ils ont effectué plusieurs changements, des joueurs sont revenus et des jeunes sont là. C'est à nous de montrer que nous sommes aussi forts que dans les matches précédents en 2018."