Martinez : "Il est très difficile d'apporter une explication..."

5-2 : les Diables rouges ont coulé pour leur dernière rencontre dans la poule 2 de la Ligue A face à la Suisse ce dimanche soir.

"Il est très difficile d'apporter une explication. Nous avons bien commencé. Puis à un certain moment, la Suisse n'avait plus rien à perdre. Nous avons alors oublié de bien défendre, nous leur avons donné des opportunités de revenir dans le match. Nous voulions vraiment finir en tête de ce groupe, il y avait beaucoup d'excitation, c'est décevant de terminer 2e à la différence de buts. Mais cette déception va nous rendre plus concentrés pour les prochains matches. Nous devons en sortir renforcés, essayer de comprendre ce que nous avons fait de mal, le début du match a été très bon. C'est d'autant plus douloureux que nous avions très bien débuté. De l'arrogance ? Non, nous avons été surpris sur des contre-attaques, nous avons oublié de bien défendre", a détaillé Roberto Martinez en conférence de presse.