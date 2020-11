Lukaku : "Il y a vraiment une atmosphère de club, même si on ne se voit qu'une fois par mois"

Auteur de deux buts, Romelu Lukaku n’en finit plus d’affoler les compteurs et les statistiques. Avec 45 buts sur ses 46 derniers matchs en sélection, il devient le premier joueur européen à inscrire 57 buts en sélection avant l’âge de 28 ans depuis Gerd Müller en 1973.

"Je ne me focalise pas trop sur le plan individuel. Je voulais le record de Van Himst et maintenant j’essaye de gagner, c’est le plus important", a déclaré Lukaku à l’issue de la victoire 4-2 de la Belgique contre le Danemark.

Et le double buteur d’ajouter : "J’essaye d’encourager mes équipiers et même si aujourd’hui à la mi-temps, on devait faire plus et on a très bien réagi, de Thibaut jusqu’à Dries. On a fait du bon boulot."

Le boulot et la qualification, voilà les mots qui ressortaient de la bouche du joueur de l’Inter qui montre cette envie à toute l’équipe d’aller de l’avant à chaque rencontre : "J’étais concentré sur le match et on voulait faire le boulot. On est content, on regarde vers l’avant et on espère s’améliorer chacun sur le plan individuel. On va maintenant se va se préparer pour les qualifications au mondial."

Avec un tel joueur, les Diables peuvent voir loin. Car en plus de marquer, Romelu motive ses équipiers comme un patron malgré un gros calendrier : "Dans le vestiaire, on est content d’être en demie. C’est normal que l’on râle, car les programmes sont chargés et il y a beaucoup de blessés, mais on prend du plaisir à être ensemble. Il y a vraiment une atmosphère de club. Même si on ne se voit qu’une fois par mois, on a encore franchi un palier et on doit continuer à changer cette mentalité et devenir compétiteur dans chaque match, qu’il soit amical, ou de Ligue des Nations,…" conclu Romelu Lukaku.