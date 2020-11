Ligue des Nations : "Nous avons prouvé à l'aller que nous pouvons battre la Belgique", prévient Southgate qui craint Lukaku

La Belgique affrontera l’Angleterre dimanche et le Danemark trois jours plus tard. L’Angleterre terminera sa campagne par la réception de l’Islande mercredi. Actuellement, les Diables Rouges sont en tête du groupe avec 9 points . Danois et Anglais suivent avec 7. L’Islande est bloquée à 0.

Southgate sait que la tâche sera difficile. "Ils n’avaient perdu que deux matchs en 2018 avant le match aller", a résumé le sélectionneur. "C’est une équipe fantastique. Ils l’ont prouvé sur une longue période. A Wembley, nous avons vu que c’était bien une équipe du top. Nous savons que nous devrons être à notre meilleur niveau avec et sans le ballon. Mais nous n’avons pas peur. Nous aborderons la rencontre avec un état d’esprit positif. Nous savons que nous pouvons faire mal avec des joueurs qui peuvent marquer. Nous savons que nous n’avons encaissé que deux buts lors des neuf derniers matchs. Nous sommes une équipe en pleine progression. Quand tu regardes les derniers matchs, nous avons une équipe très jeune. Le futur est excitant. Nous devons nous assurer à présent d’obtenir des résultats et de progresser."

Southgate craint Romelu Lukaku : "C'est l'un des meilleurs N.9 au monde"

Si les Anglais avaient remporté le match aller 2-1, le match n'avait pas été de tout repos. La faute notamment à Romelu Lukaku. Le joueur de l'Inter avait posé de gros problèmes à la défense anglaise. L'avant-centre de l'Inter est incertain en raison d'une blessure aux adducteurs. Ce qui n'empêche pas Gareth Southgate de craindre sa présence dimanche.

"Romelu est l'un des meilleurs N.9 au monde", a confié Southgate en conférence de presse virtuelle samedi. "Il faut d'abord empêcher qu'il soit servi. Et après, il faut s'assurer que l'organisation et la défense individuelle contre lui soient fortes et résistantes. C'est un bon joueur, donc c'est un super test pour notre défense. Bien sûr, il y a tellement de qualités pour le servir vu les joueurs autour de lui. Concernant la formation, nous devons être capables de nous adapter. On peut parler d'un schéma tactique, mais sur le terrain, pendant le match, les joueurs doivent faire des ajustements pour être à la bonne position en fonction des mouvements de l'adversaire. Tu peux avoir la bonne formation au début du match, mais il y a des moments dans le match où les joueurs se superposent et tu te retrouves hors position. Le match est si fluide. Il faut prendre les bonnes décisions."

Le sélectionneur peut aussi compter sur un redoutable avant-centre : Harry Kane. Le buteur de Tottenham est sur le point de célébrer sa 50e apparition sous le maillot de l'équipe anglaise. Avec 32 buts, il est actuellement le sixième meilleur buteur de l'histoire des 'Three Lions', et peut viser le record de Wayne Rooney (53). "Sa moyenne de buts pour nous est phénoménale et il a le temps pour chasser le record, ce qui serait remarquable", a expliqué Southgate. "Je sais que de son point de vue, plus que les récompenses individuelles, c'est l'accomplissement de l'équipe qui l'intéresse. Il veut remporter un trophée avec l'équipe."