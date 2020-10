Ligue des Nations : Les Pays-Bas accrochés en Bosnie, la Croatie bat la Suède, triplé de Haaland

Grâce à leurs trois premiers points, les Croates laissent la dernière place du groupe aux Suédois. La Croatie recevra mercredi la France, sans son milieu Marcelo Brozovic qui a écopé d’un carton jaune et sera suspendu. La Suède se déplacera le même jour au Portugal.

Devant quelques milliers de supporteurs croates fervents et sous une pluie battante, les vice-champions du monde croates ont ouvert le score grâce à Nikola Vlasic à la 31e minute. Le capitaine suédois Marcus Berg a égalisé à la 66e minute. Mais Andrej Kramaric , qui venait d’entrer en jeu, a donné la victoire aux Croates en fin de match (2-1, 84e).

La Croatie a elle décroché son premier succès en battant la Suède 2-1 à Zagreb dimanche dans le Groupe 3 de la Ligue A avant le duel entre la France et le Portugal en soirée.

Les Oranje comptent 4 points au compteur et sont à égalité avec l’Italie, qui jouera en Pologne (3e, 3 pts) ce dimanche soir. La Bosnie est 4e avec 2 unités.

Les Néerlandais sont passés près de la victoire dans les dix dernières minutes sur des reprises de Luuk et Frenkie de Jong . Mais c’était trop peu que pour revendiquer la victoire, malgré une ultime tentative de Ryan Babel dans les dernières secondes.

Premier triplé d’Haaland avec la Norvège

Eerling Haaland a réalisé un triplé lors de la victoire 4-0 de la Norvège sur la Roumanie, dimanche, dans le groupe 1 de la Ligue B en Ligue des Nations.

L’attaquant de Dortmund a marqué à la 13e, 64e et 74e minute. C’est le premier triplé de Haaland en équipe nationale. Son compteur affiche désormais 6 buts en 6 apparitions.

Alexander Sorloth, ancien attaquant de La Gantoise, a inscrit le deuxième but, à la 39e minute. Jeudi, la Norvège a été battue 1-2 en prolongations par la Serbie en barrages pour l’Euro de football.

La Norvége prend la tête du groupe avec 6 points, devant la Roumanie (4). Viennent ensuite l’Autriche (3) et l’Irlande du Nord (1) qui s’affrontent en soirée à Belfast.

Dans le groupe 4, le Pays de Galles est reparti de son déplacement en Irlande avec un partage 0-0 qui lui permet de rester en tête avec 7 points. La Finlande, victorieuse 2-0 de la Bulgarie, suit avec 6 unités. Robert Taylor (52e) et Fredrik Jensen (67e) ont marqué pour les futurs adversaires de la Belgique à l’Euro. L’Irlande (2 points) et la Bulgarie (1) sont plus loin dans le groupe.