Ligue des Nations : Les Diables Rouges s'inclinent face à des Anglais en réussite

23 mois que les Diables n’avaient plus perdu un match. Et c’était déjà en Ligue des Nations face à la Suisse. Ce dimanche soir, les hommes de Roberto Martinez se sont inclinés 2-1 après avoir pourtant mené.

Des Diables entreprenants qui jouent bien le contre

C’est une première mi-temps très intéressante des Diables Rouges. En laissant la possession du ballon en début de rencontre, les Red Devils ont choisi de procéder par contre.

Et ça fonctionne plutôt bien. L’Angleterre en a plein les pieds tant les Diables se montrent dangereux.

C’est tout d’abord une tête de Lukaku sur un centre de Carrasco qui alerte les Anglais à la 10e. Un Carrasco qui quelques instants plus tard se procure un but annulé pour un hors jeu à la base de l’action.

Puis c’est surtout Lukaku qui met une première fois les Anglais dans les cordes. Sur un nouveau contre, le joueur de l’Inter s’en va vers le but avant de se faire accrocher dans le rectangle par Dier.

Sans sourciller, l’arbitre siffle un penalty que Lukaku se charge de transformer. C’est 0-1 et les Diables ont encore faim comme en témoigne le tir de De Bruyne (19e) et la tête de Meunier (21e). Il s'agit du vingtième match de suite à l'extérieur où elle inscrit au moins un but.

Derrière, la charnière défensive répond présente. Jusqu’à la 39e. Sur corner, Thomas Meunier commet une faute un peu trop grosse sur Henderson. Rashford se charge de ramener les deux équipes à égalité.

Cette action ne change pas le plan des Diables qui continuent à pousser (Carrasco 43e). C’est 1-1 à la mi-temps.