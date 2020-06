Ligue des Nations : les Diables Rouges de retour en septembre, contre le Danemark et l'Islande

Les Diables rouges héritent de l'Angleterre, du Danemark et de l'Islande en Nations League -... La Belgique a été versée dans le Groupe B de la Ligue A de la deuxième édition de la Nations League, lors du tirage au sort effectué ce mardi à Amsterdam. Les Diables rouges affronteront l'Angleterre, le Danemark et l'Islande. Ce Groupe des Belges aura un accent scandinave et un air de déjà vu. Les Diables ont croisé l'Angleterre au Mondial 2018, l'Islande en Nations League en 2018 et ils défieront le Danermark en juin prochain à l'Euro. Et les confrontations récentes sont favorables aux N.1 du classement FIFA puisqu'ils ont remporté tous les matches les deux matches face aux Anglais et qu'ils se sont également imposés à deux reprises contre les Vikings islandais.