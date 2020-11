Ligue des Nations : Les Diables au pied du mur, les Three Lions aussi (Live Commenté 20h45)

Ce dimanche, sur le coup de 20h45 et sur la pelouse d’OHL, nos Diables défient les Three Lions.

L’enjeu : le prestige, mais surtout une place dans le Final Four de cette Ligue des Nations que notre équipe nationale aurait pu, voire "dû" conquérir il y a un peu plus d’un an.

Concrètement, la Belgique compte 2 points d’avance sur l’Angleterre (comme sur le Danemark d’ailleurs !). Il reste deux matchs à disputer : contre les Sujets de Sa Gracieuse Majesté, dimanche, puis contre les Danish Dynamite, mercredi. Quatre unités suffisent aux nôtres pour être certains de terminer en tête du groupe et accéder aux demi-finales de la Ligue des Nations.

Les Diables de Roberto Martinez voudront venger le revers du match aller à Wembley (2-1). Les hommes de Gareth Southgate quant à eux ne peuvent pas spéculer et voudront s’imposer pour rester dans la course.

Du côté des forces en présence, ce sera sans Eden Hazard ni peut-être Romelu Lukaku, mais Dries Mertens, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. Les Anglais seront privés de Maguire, Alexander-Arnold et Rashford, mais attention, ils aligneront un trio offensif Sterling-Kane-Sancho redoutable, et absent au match aller.