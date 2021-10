Ligue des nations : l'Italie battue? "Tôt ou tard, ça arrivera", dédramatise Mancini

L'Italie, invaincue depuis 37 matches, finira pas perdre "tôt ou tard", reconnaît le sélectionneur de l'équipe d'Italie Roberto Mancini mais, d'ici là, il entend bien étirer la série en cours mercredi en demi-finale de la Ligue des nations contre l'Espagne.

Principaux points de la conférence de presse de l'Italie mardi.

Azzurri Invaincus jusqu'à quand?

Roberto Mancini: "On est à 37 matches, ça nous plairait de continuer encore, ça dépendra de nous. Luis Enrique (sélectionneur de l'Espagne, NDLR) a raison quand il dit que tôt ou tard ça arrivera (que l'Italie perde, NDLR), c'est mathématique. On aimerait continuer ainsi jusqu'en décembre 2022 (prochain Mondial, NDLR), ce ne sera pas simple. Pour l'instant, on veut faire la finale à Milan. Notre objectif? On a 14 mois jusqu'au Mondial pour progresser et faire progresser les plus jeunes. Ils ont besoin de matches de ce niveau."

Luis Enrique, sélectionneur de l'Espagne: "37 matches sans défaite, ça signifie qu'il font bien tant de choses. Je pense qu'on se ressemble avec l'Italie, on propose du jeu. Ils vont essayer de rester invaincus... et nous on va essayer de les battre pour aller en finale. C'est un récompense d'être là, parmi les meilleures équipes. Il faut être ambitieux. C'est vrai qu'il nous manque des joueurs, mais je suis chanceux, il y a un grand nombre de joueurs convocables en ce moment, c'est incroyable et très positif."

Souvenirs de l'Euro

Roberto Mancini: "On avait souffert contre l'Espagne (1-1 a.p., 4 tirs au but à 2, en demi-finale). C'était le sixième match, l'Espagne avait sans doute fait son meilleur match de l'Euro, ils nous avaient mis en difficulté sur la possession. On doit essayer de mieux aborder certaines situations et être plus rapides."

Giorgio Chiellini, défenseur et capitaine de l'Italie: "Le souvenir est encore vif. Ce fut un match difficile. Je pense qu'il faudra être lucides dans toutes les phases du match: quand on aura le ballon, quand on ne l'aura pas, quand il faudra savoir concrétiser les occasions..."

Attaques new-look?

Roberto Mancini: "Il nous manque les deux avant-centres de l'Euro qui sont blessés (Immobile et Belotti, NDLR). Un avant-centre peut-être Moise (Kean), un autre est Raspadori. Après, on a plusieurs possibilités avec d'autres joueurs, on verra ce qui est le mieux. Insigne a déjà joué dans ce rôle (en faux neuf, NDLR), Bernardeschi aussi..."

Luis Enrique: "Qui dit que je jouerai sans avant-centre? Qui le sait? On verra (...). Dans la liste, il y a toujours six ou sept attaquants, qui peuvent jouer soit dans l'axe, soit sur les côtés. Je suis un entraîneur très offensif, je suis convaincu qu'il existe beaucoup de façons d'attaquer. Attaquer reste toujours notre objectif. On n'attaque pas avec un joueur, comme on ne défend pas seulement à quatre, on agit en équipe. Et ce sera comme ça demain soir. On essaiera de se créer plus d'occasions et de davantage tenir le ballon, un aspect crucial pour notre jeu."

Jeune et moins jeune

Giorgio Chiellini: "Je profite de chaque moment, de cette 'vieillesse' footballistique (il a 37 ans, NDLR). J'en profite encore plus maintenant. Depuis que j'ai 32, 33 ans, je savoure chaque instant encore plus que les années précédentes. Je m'amuse et on verra jusqu'où j'arriverai. Les émotions vécues les derniers mois ont été une bouffée d'énergie, une grande incitation pour continuer."

Luis Enrique: "Si Gavi (17 ans, première sélection, NDLR) peut être titulaire? Je ne sais pas, sincèrement. Je ne l'ai vu qu'une fois à l'entraînement, hier (lundi, NDLR). Mais il a confirmé les attentes à chaque fois que je l'ai vu jouer avec Barcelone. Il faut de la patience, ne pas se précipiter."

Sergio Busquets, milieu et capitaine de l'Espagne: "Ce que je vais dire à Gavi (son coéquipier à Barcelone)? D'en profiter, de profiter du temps qu'il va avoir avec l'entraîneur. Il est enthousiaste. S'il a sa chance, il démontrera toute sa valeur."