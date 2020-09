Ligue des Nations : L'Italie accrochée, les Pays-Bas assurent

Les Pays-Bas sont parfaitement entrés en lice en Ligue des Nations vendredi en remportant le premier match du groupe 1 de la Ligue A face à la Pologne. Les Néerlandais, finalistes malheureux de la première édition, se sont imposés de justesse 1-0 en dominant un adversaire redoutable privé de son buteur Robert Lewandowski.

Le but décisif est tombé des pieds de Steven Bergwijn à l’heure de jeu sur une remise en retrait de Hans Hateboer. Lundi à Amsterdam, les 'Oranje' auront l’opportunité de frapper un grand coup en recevant l’Italie.

La Squadra Azzurra n’aura pas droit à l’erreur puisqu’elle n’est pas parvenue à se défaire de la Bosnie-Herzégovine à Florence. Avec Andrea Belotti préféré au Soulier d’Or européen Ciro Immobile à la pointe de son attaque, l’équipe de Roberto Mancini a peiné à concrétiser sa domination territoriale malgré une vingtaine de frappes vers le but.

Surpris par Edin Dzeko à la 57e minute, les Italiens ont pu éviter la défaite grâce à une frappe déviée de Stefano Sensi (67e) qui a permis aux siens de limiter les dégâts.

Dans le groupe 1 de la Ligue B, l'Autriche s'est installée à la première place grâce à sa victoire 1-2 en Norvège. Le but d'Erling Braut Haaland (66e) n'a pas suffi pour remédier aux réalisations autrichiennes de Gregoritsch (35e) et Sabitzer (54e). La Roumanie et l'Irlande du Nord se sont elles neutralisées 1-1. Dans le groupe 2, l'attaquant du Club de Bruges Michael Krmencik a contribué à la victoire 1-3 de la République tchèque face à la Slovaquie en plantant le 3e but des siens à la 86e minute. L'Ecosse et Israël ont pour leur part partagé 1-1.