Ligue des Nations : Declan Rice veut jouer ce genre de matchs "autant que possible"

Le médian de West Ham Declan Rice est impatient de rencontrer la Belgique en Ligue des Nations dimanche. "Je veux jouer ce genre de matchs autant que possible", a-t-il confié samedi en visionconférence avec la presse.

"La Belgique est N.1 mondiale", a expliqué Rice. "Tu dois jouer à ton meilleur niveau. Cela nous a réussis le mois passé et nous devons à nouveau réaliser cela. Nous devrons être concentrés et solides. J’aime ce genre de matchs, car je deviens un meilleur footballeur."

Alors qu’il a débuté en équipe nationale en mars 2019, Rice est vite devenu une valeur sûre pour Gareth Southgate, le sélectionneur. Le joueur de West Ham est aligné dans l’entrejeu aux côtés de Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool. "C’est important pour moi de jouer à côté de lui", a expliqué Rice. "Il apporte beaucoup de qualités quand on a le ballon et il est important quand on ne l’a pas avec son leadership. Il nous oriente de manière positive. C’est un vrai joueur du top."

Lors des derniers mois, le sélectionneur Gareth Southgate a changé son système, passant parfois d’une défense à trois à une défense à quatre. "J’apprends à chaque match avec ce système", a confié Rice. "C’est important de bien communiquer avec mes partenaires dans l’entrejeu. Pour l’instant, ça marche bien. Nous encaissons aussi peu de buts. Et devant, nous pouvons compter sur un joueur comme Harry Kane. C’est un vrai leader, tu sens toujours sa présence."