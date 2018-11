Les Pays-Bas sans Ruud Vormer et Arnaut Danjuma mais avec Javairo Dilrosin

L'entraîneur des Pays-Bas Ronald Koeman n'a pas repris les "Brugeois" du Club Ruud Vormer et Arnaut Danjuma Groeneveld parmi sa sélection pour les deux derniers matches de la Poule 1 du Groupe A de la Ligue des Nations de football contre la France, le 16 novembre à Rotterdam, et l'Allemagne, trois jours plus tard à Gelsenkirchen.

Danjuma qui avait débuté en amical contre les Diables Rouges (1-1), face auxquels il avait même égalisé le 16 octobre au Stade Roi Baudouin, a ensuite été blessé, et n'a pas pris part aux cinq dernières rencontres de son club. Sa rentrée est espérée à Charleroi ce samedi.

Le milieu de terrain et capitaine des Blauw en Zwart Ruud Vormer, un moment relégué sur le banc par son entraîneur Ivan Leko, est depuis revenu en force, et a ainsi inscrit le numéro quatre lors de l'exploit historique, 0-4, dont il a été l'architecte, mardi à Monaco dans le Groupe A de la Ligue des Champions.

Koeman a par ailleurs convoqué pour la première fois Javairo Dilrosin, 20 ans, un ailier du Hertha Berlin formé à Ajax, qui l'avait cédé à Manchester City en 2014. Il a suivi la filière nationale classique en évoluant successivement dans toutes les équipes de jeunes oranges.

Dilrosun qui a été lancé en équipe première du Hertha Berlin le 15 septembre à Wolfsburg (2-2), où il avait marqué, a encore inscrit un but en huit matches de Bundesliga, au Werder Brême (3-1), depuis. Mais il a perdu sa place dans l'équipe de base.

La France est en tête de la poule avec 7 points en trois matches, 4 de plus que les Pays-Bas qui n'ont disputé que deux rencontres. L'Allemagne n'a qu'un point sur neuf.

- La sélection néerlandaise:

Gardiens: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (FC Barcelone/Esp), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven)

Défenseurs: Patrick van Aanholt (Crystal Palace/Ang), Nathan Aké (Bournemouth/Ang), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool/Ang), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon/Fra), Stefan de Vrij (Inter Milan/Ita).

Milieux de terrain: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalante Bergame/Ita), Pablo Rosario (PSV Eindhoven), Kevin Strootman (Olympique Marseille/Fra), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool/Ang)

Attaquants: Ryan Babel (Besiktas/Tur), Steven Bergwijn (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Olympique Lyon/Fra), Javairo Dilrosun (Hertha Berlin/all), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Quincy Promes (Seville/Esp).