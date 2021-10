Les Espagnols agacés par l’arbitrage après France - Espagne : "Mbappé était hors-jeu", "le hors-jeu est clair"

Décidément, la France ne s’avoue jamais vaincue. Après avoir renversé la Belgique en demi-finale, les Bleus se sont défaits de l’Espagne (2-1) pour remporter la deuxième édition de la Nations League. Mais le but victorieux de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre au lendemain de la finale.

Alors que le score est de 1-1 à dix minutes du terme, Mbappé est lancé en profondeur par Theo Hernandez et s’en va inscrire le but de la victoire. Les joueurs de Luis Enrique réclament une position de hors-jeu mais à la surprise générale, le VAR valide le but.

Si sur les images l’attaquant parisien est bien en position de hors-jeu, c’est le rôle du défenseur Eric Garcia qui a poussé le VAR à valider le but. "Mbappé était hors-jeu, mais l’arbitre a dit qu’Eric avait essayé de jouer le ballon, ce qui a annulé hors-jeu. L’action doit être intentionnelle et Eric veut juste couper la trajectoire, il ne rate pas son contrôle", peste Sergio Busquets, le capitaine de la Roja, à la fin de la rencontre.

"Il y a de nouvelles règles et chaque arbitre les interprète comme il veut", commente également Aymeric Laporte à la télévision espagnole TVE alors que César Azpilicueta remet en question le rôle de l’arbitre : "Je ne comprends pas. L’arbitre est là pour décider. Moi je les invite à ce que ce soit lui qui aille voir l’écran. Le hors-jeu est clair. L’arbitre ne prend pas la décision, c’est le VAR qui décide et ça, j’ai du mal à le comprendre".