Les Diables Rouges "trop émotifs" pour Roberto Martinez : "On a arrêté de jouer et pensé trop vite à la finale"

Roberto Martinez s'attendait à un autre dénouement après la belle prestation des Diables Rouges en première période, alors qu'ils menaient 2-0 face à la France en demi-finale de la Nations League. Mais la Belgique s'est écroulée après la pause et a encaissé trois buts en l'espace de 45 minutes. Les Diables Rouges ont à nouveau été éliminés par leurs voisins français, mais tout n'est pas à jeter pour le sélectionneur fédéral.

►►► À lire aussi : Deschamps : "Après les deux buts belges, on n’a plus été en danger"

►►► À lire aussi : Les Diables Rouges s’inclinent 2-3 face à la France

►►► À lire aussi : Les notes des Diables Rouges face à la France

"Il faut qu'on se concentre sur notre première mi-temps, on a gardé la tête froide, on a compris comment marquer contre la France, a déclaré Roberto Martinez en conférence de presse. En seconde période, on a peut-être été trop émotifs, on a peut-être pensé trop vite à la finale au lieu de se concentrer sur les actions. C'est une grande déception pour nous. On aurait pu éviter certains problèmes, on aurait dû revenir en seconde comme on avait joué en première période. Je pense que la qualité, elle s'est vue. Mais la seconde période s'est jouée sur les émotions. On a arrêté de jouer, on sentait, je pense, une responsabilité vis-à-vis de nos supporters. Nos joueurs voulaient remporter ce match de manière désespérée. Le paramètre émotionnel a été trop grand. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de qualité. Il faut applaudir notre prestation, notre envie. C'est dur pour nous aujourd'hui, mais dans douze mois, ce sera le moment de montrer qu'on est résilient, qu'on peut grandir, rebondir de cette expérience cruelle. Un autre match dimanche sera l'opportunité pour les joueurs de montrer ce qu'ils valent."