Les Diables n'avaient plus encaissé cinq fois dans un match depuis neuf ans

Les Diables Rouges se sont lourdement inclinés devant la Suisse (5-2) dimanche à Lucerne. La Belgique ne disputera donc pas le Final Four de la Ligue des Nations.

La dernière fois que la Belgique a encaissé à cinq reprises remonte au 5 septembre 2009 lors d'une défaite 5-0 contre l'Espagne à La Corogne, future nation championne du monde. L'équipe nationale était alors dirigée par Frank Vercauteren. Des joueurs en action ce dimanche à Lucerne, seul Eden Hazard était de la partie en 2009.

Ce succès, aussi douloureux qu'inattendu, empêche les Diables de disputer le premier Final Four de cette nouvelle compétition continentale. Outre la Suisse, le Portugal et l'Angleterre sont déjà qualifiés alors que la dernière place sera attribuée à la France ou aux Pays-Bas. En cas de partage ou de victoire lundi en Allemagne, d'ores et déjà reléguée en Ligue B, les Oranje valideront leur ticket pour la phase finale prévue en juin 2019 au Portugal. Une défaite néerlandaise y enverrait les champions du monde français.

Le tirage au sort de ce Final Four se déroulera à Dublin le 3 décembre, au lendemain de celui des qualifications pour l'Euro 2020. Le vainqueur de la Ligue des Nations n'étant pas qualifié pour l'Euro, il doit donc obligatoirement passer par les qualifications.

Outre l'aspect prestigieux d'un trophée continental, la Ligue des Nations est également très lucrative. En effet, une victoire rapportera au vainqueur la somme de 10,5 millions d'euros. A titre de comparaison, l'Union belge de football est revenue du Mondial russe avec 20,7 millions après sa troisième place.