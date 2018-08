Les 23 Islandais appelés pour défier les Diables Rouges sont connus

Le Suédois Erik Hamren, le nouveau sélectionneur national de l'équipe d'Islande de football, a annoncé sa sélection de 23 joueurs en vue des duels de la Ligue des Nations contre la Suisse (8 septembre) et la Belgique (11 septembre). Hamren maintient en grande partie le noyau islandais qui a été éliminé au premier tour du Mondial en Russie. Quelque 18 des 23 joueurs retenus en Coupe du monde ont été rappelés.

Hamren n'a plus fait appel au défenseur Samuel Fridjonsson (Valerengen), aux milieux de terrain Aron Gunnarsson (Cardiff City) et Olafur Skulason (Fylkir, ex-Zulte Waregem) et aux attaquants Alfred Finnbogason (Augsbourg, ex-Lokeren) et Albert Gudmundsson (AZ Alkmaar). Après la Coupe du monde, Skulason a fait ses adieux à l'équipe nationale, tandis que le capitaine Gunnarsson et le buteur Finnbogason sont blessés. L'Islande, révélation de l'Euro 2016, a bien accroché l'Argentine mais n'a pas tenu le choc contre le Nigeria et la Croatie au Mondial.

Les nouveaux venus dans le noyau sont le défenseur Jon Fjoluson (Rostov), les milieux de terrain Runar Sigurjonsson (Grasshoppers), Victor Palsson (FC Zurich) et Vidar Kjartansson (Maccabi Tel Aviv) et l'attaquant Kolbeinn Sigthorsson (Nantes).

L'Islande débute la Ligue des Nations (division 1, groupe 2) en Suisse, le 8 septembre à Saint-Gall (à 18h00). Le 11 septembre à 20h45, les Strakarnir okkar (Nos Garçons) accueillent la Belgique à Reykjavik.

Vendredi, Roberto Martinez annoncera sa sélection pour les duels des Diables Rouges (FIFA 2) en Ecosse (FIFA 40) le 7 septembre à Glasgow (20h45) et en Islande (FIFA 32) quatre jours plus tard.

La sélection des 23 Islandais :

Gardiens : Hannes Halldorsson (Qarabag/Aze), Frederik Schram (Roskilde/Dan), Runar Runarsson (Dijon/Fra)

Défenseurs : Birkir Saevarsson (Valur Reykjavik/Isl), Ragnar Sigurdsson (Rostov/Rus), Kari Arnason (Gençlerbirligi/Tur), Ari Skulason (Lokeren/BEL), Sverrir Ingason (Rostov/Rus), Hörour Magnusson (CSKA Moskou/Rus), Jon Fjoluson (Krasnodar/Rus), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofia/Bul)

Milieux de terrain : Birkir Bjarnason (Aston Villa/Ang), Johann Berg Gudmundsson (Burnley/Ang), Emil Hallfredsson (Frosinone/Ita), Gylfi Sigurdsson (Everton/Ang), Rurik Gislason (Sandhausen/All), Arnor Traustason (Malmö/Suè), Runar Sigurjonsson (Grasshoppers/Sui), Victor Palsson (FC Zurich/Sui)

Attaquants : Kolbeinn Sigthorsson (Nantes/Fra), Jon Dadi Bödvarsson (Reading/Ang), Vidar Kjartansson (Maccabi Tel Aviv/Isr), Björn Bergmann Sigurdarson (Rostov/Rus)