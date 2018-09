Le Gantois Chakvetadze marque le tout 1er but de la Nations League

La rencontre entre le Kazakhstan et la Géorgie de jeudi passera à l'histoire comme la première rencontre jamais disputée en Nations League. Le duel du groupe 1 de la ligue D a tourné à l'avantage des Géorgiens qui se sont imposés 0-2.

C'est d'ailleurs le joueur de La Gantoise Giorgi Chakvetadze qui a inscrit le tout premier but de cette nouvelle compétition à la 69ème minute. Le 0-2 n'a pas tardé et est tombé cinq minutes plus tard avec un but contre son camp de Sergei Maliy.

Un autre joueur de La Gantoise était sur la pelouse, le Géorgien Giorgi Kvilitaia, remplacé à la 65ème minute.