Landry Dimata : "Toute ta vie tu rêves de ça…"

Landry Dimata est l’un des trois nouveaux appelés (avec le rappel de Davy Roef) dans la dernière sélection des Diables rouges. Absent des terrains pendant plus d’un an et demi, le joueur anderlechtois semble particulièrement reconnaissant d’être présent dans le groupe belge. Et pour couronner le tout, il fête ce mardi ses 23 ans.

"Pour moi c’est quelque chose de fort. J’ai toujours voulu être ici. Ça a toujours été un rêve et en plus que ça soit le jour de mon anniversaire c’est vraiment un gros cadeau."

Roberto Martinez le suit depuis longtemps et l’a encouragé à poursuivre ses efforts pour revenir au niveau : "Il ne m’a pas appelé pendant ma période de revalidation. Il m’a toujours fait comprendre que je devais continuer à bosser. Même quand j’étais encore en espoirs et durant mes années chez les diablotins. Il m’a toujours fait comprendre qu’il fallait travailler et qu’à un moment ça allait payer. Ce n’est que le début… Et, au final, ces paroles je les ai toujours gardées en tête."

Le joueur est curieux du niveau qui va être affiché dans le noyau des Diables… "C’est clair ! On est entouré que de grands joueurs. Et pour des joueurs comme nous, ça permet aussi de voir à quel niveau on se situe. Ce n’est que du plaisir de pouvoir voir comment ils jouent."

Le jeune joueur ignore s'il aura sa chance mais il la saisira si elle lui est offerte: " Pour moi, d’où je viens… Je suis déjà content d’être ici (rires). Il faut y aller étape par étape. Ce qui est sûr c’est que si ça arrive, il faut être prêt et je le suis. "

Pas un peu tôt la sélection ? " C’est une sélection, on t’invite. Toute ta vie tu rêves de ça. Un minimum c’est d’honorer cette invitation, de venir. C’est clair que je viens de très très loin. Je viens seulement de recommencer la saison. C’est peut-être tôt mais pour le moment je suis prêt, je n’ai pas de souci physique. Je suis maintenant à 100%, je suis toujours là à 200%. Après, les membres du staff font peut-être plus attention à moi. "

Quel(s) point(s) commun(s) avec Romelu ? " Je suis loin d’être au stade de Lukaku hein ! Pour moi il a atteint une nouvelle étape, un nouveau niveau. Si déjà je pouvais atteindre un jour son niveau… Tous les jours j’apprends de lui et encore aujourd’hui je continuerai à apprendre. Ce sera encore plus facile parce que je pourrai le voir de mes propres yeux. "