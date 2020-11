La France bat le Portugal grâce à un but de Kanté et se qualifie pour le Final Four

Ngolo Kanté marque peu, mais ses buts valent de l’or. Ce soir, le joueur de Chelsea a donné la victoire à la France face au Portugal en Ligue des Nations. Trois jours après leur défaite surprise en amical face à la Finlande (2-0), les champions du monde ont marqué les esprits par leur maîtrise et pris un ascendant sur les champions d’Europe en titre avant leurs retrouvailles au premier tour du prochain Euro en juin 2021.

Si la première mi-temps, dominée par la France, n’a pas donné lieu à un but, tout s’est joué en seconde via ce but de Kanté. Sur un tir en puissance d’un excellent Rabiot, Kanté qui a bien suivi n’a plus qu’à pousser le ballon relâché par Rui Patricio au fond des filets.

Le compteur de Ronaldo compte beaucoup plus de buts que Kanté (102 buts en 169 matches internationaux), mais le quintuple Ballon d’or n’a toujours pas réussi à marquer contre les Bleus. L’attaquant de la Juventus a tenté sa chance avec une frappe lointaine (6e), des coups francs (25e, 46e) et une tête passée tout près de la cage de Hugo Lloris (45e). Et Presnel Kimpembe l’a privé d’un but sur un superbe sauvetage (77e).

Dans une seconde période haletante, les Bleus ont aussi été sauvés par leur poteau sur une tête du Lillois José Fonte (60e) et par leur gardien Hugo Lloris, impeccable sur une frappe de João Moutinho (75e). Talent et chance, les Bleus étaient vernis.

Pourtant le Portugal y aura cru jusqu’au bout dans ce match assez haché avec pas mal de fautes tout au long de la rencontre. Mais la mission est remplie pour les hommes de Didier Deschamps. La France est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations.