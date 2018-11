"La Belgique a une fantastique équipe, on a beaucoup appris", juge le coach islandais

Battue 2 à 0 par la Belgique à Bruxelles, l'Islande a terminé sans point cette première édition de la Ligue des nations de l'UEFA et est reléguée en division B pour la prochaine session. Une situation à laquelle s'attendait son entraîneur, Erik Hamrén soucieux surtout d'"apprendre de ce genre de match".

"La Belgique a une fantastique équipe et nous avons beaucoup appris", a-t-il expliqué après la rencontre. "J'avais déjà bien expliqué qu'il y avait une différence entre la Belgique et l'Islande, respectivement numéro 1 et numéro 36 au classement de la FIFA. La Belgique a démontré aussi tout son talent. Nous savions qu'ils garderaient le ballon et que nous devrions sans cesse défendre. A 1-0, on a eu une toute petite chance de revenir, et si on veut réussir un résultat contre une telle équipe, il ne faut jamais la laisser passer".

Les Islandais étaient venus déforcés à Bruxelles et ont du compter en plus sur le forfait de dernière minute d'Alfred Finnbogason, blessé à l'échauffement. "Je ne peux qu'être content de notre prestation. Les remplaçants ont très bien travaillé. Nous disposons de pas mal de jeunes dans notre noyau, des joueurs talentueux et nous avons un bel avenir devant nous."