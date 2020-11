L'Italie croque la Bosnie et rejoint la Belgique, la France et l'Espagne dans un prestigieux Final Four

Alors que les Diables ont fait le travail en évinçant une accrocheuse équipe danoise (4-2) pour se qualifier pour le Final Four de la Nations League, le suspense planait toujours dans le Groupe A. Trois prétendants restaient à l’affût d’une éventuelle qualification : l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne. C’était la Nazionale qui partait avec les faveurs des pronostics puisqu’en cas de victoire face à la lanterne rouge du groupe, la Bosnie, elle se qualifierait automatiquement.

Et les hommes d’Alberico Evani n’ont jamais réellement laissé place au suspense, prenant rapidement les commandes du match grâce à Belotti, à la retombée d’un délice de centre d’Insigne après vingt minutes. A l’heure de jeu, Berardi s’est ensuite chargé d’asseoir définitivement la victoire de son équipe en crucifiant Berardi à bout portant dans la surface d’une belle reprise de volée.

0-2 score final et une victoire facile donc pour les Transalpins qui rejoignent l’Espagne, la France et la Belgique dans un Final Four ô combien alléchant.

