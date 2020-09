L'auto-proclamé "meilleur défenseur du monde" Dejan Lovren inscrit un bijou contre la France

Mardi soir, la France a pris le dessus sur la Croatie (4-2) et pris les commandes de son groupe de Nations League. Les Français ont pu compter sur le 31e but d' Antoine Griezmann en équipe nationale ou sur la première rose avec les Bleus du jeune Upamecano pour écarter des Croates trop tendres. Seul éclair dans la grisaille dans les rangs de la nation à damiers, le superbe but de Dejan Lovren. Sur corner, l'ancien défenseur de Liverpool a mis dans le vent un défenseur français d'une astucieuse feinte avant de déclencher une lourde frappe tendue qui a surpris Hugo Lloris.

Une belle prouesse pour Lovren qui, rappelons-le, avait déclaré après la Coupe du monde en 2018 qu'il se considérait comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, voire le meilleur. Ce qui était probablement aller un peu vite en besogne...