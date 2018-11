L'Angleterre renverse la Croatie et rejoint le Final Four de la Nations League

L’Angleterre a arraché in-extremis la victoire (2-1) ce dimanche après-midi à Wembley contre la Croatie dans le cadre de leur dernier match de la phase de poules de la Nations League. Ce succès qualifie les Britanniques pour le premier Final Four de l’histoire de cette nouvelle compétition.

Dans une rencontre tendue en raison de l’enjeu - les deux formations pouvaient encore se qualifier en cas de victoire -, l’Angleterre a pris le jeu à son compte en début de match et s’est montré la plus dangereuse. Regroupés et bien aidés pas son portier, les Croates ont tenu bon jusqu’à la pause et ont même réussi à prendre les commandes grâce à un joli petit numéro de Kramaric dans la surface adverse au milieu de toute la défense anglaise (57’).

Dos au mur après cette ouverture du score, Southgate a lancé coup sur coup Alli, Sancho et Lingard pour dynamiter la fin de partie. Bien lui en a pris puisque ce dernier s’est rapidement montré décisif. Sur une longue rentrée en touche de Gomez, le milieu offensif de Manchester United a profité d’une remise de Kane pour égaliser (78’) et relancer les Three Lions.

Dans les dix dernières minutes, la partie s’est encore un peu plus emballée. Vida a vu sa reprise de la tête sauver sur la ligne par Pickford et Lingard (82’) avant que Kane surgisse pour offrir du bout du pied la qualification aux siens (85’).

L’Angleterre, 4ème de la Coupe du Monde cet été, participera donc en juin prochain au premier Final Four de la Nations League. La Croatie, finaliste du Mondial en Russie, est quant à elle reléguée en Ligue B. L’Espagne termine 2ème de ce groupe 4 et se maintien dans la Ligue A.