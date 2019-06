Jordan Pickford : "On a fait preuve de mental"

Jordan Pickford (gardien de l’équipe d’Angleterre, qui a marqué un tir au but et en a arrêté un lors du match pour la troisième place de la Ligue des nations contre la Suisse, 0-0 a.p. et 6 t.a.b. à 5, s’exprimant sur le site internet de l’UEFA) :

"Ce fut un match très dur. Nous avons fait preuve de caractère et de confiance, même si on avait déjà une prolongation dans les jambes. On a fait preuve de mental […] Je me suis beaucoup entraîné à l’entraînement ces trois dernières semaines et j’ai tiré des penalties parce que je savais que cela pourrait devenir décisif".

Gareth Southgate (sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, sur le site internet de l’UEFA) :

"Nous nous sommes bien préparés pour cette éventualité (des tirs au but, ndlr) et nous en avions parlé aux joueurs. Le premier groupe qui est arrivé il y a trois semaines s’est bien entraîné, nous savions que nous pourrions nous retrouver encore dans cette situation. C’est super pour tout le staff technique qui a travaillé très dur. Aujourd’hui, ce travail porte ses fruits."

Vladimir Petkovic (sélectionneur de la Suisse, sur le site internet de l’UEFA) :

"Je veux dire bravo à l’Angleterre pour cette troisième place. Pour notre part, nous devons travailler sur les penalties, ce n’est pas la première fois que nous sommes battus dans cet exercice. C’est difficile de simuler une situation comme celle-là. […] Dans l’ensemble, nous aurions mérité mieux que ce que nous avons obtenu. Dans les deux matches, nous avons bien joué et notre jeu a été apprécié, mais ça n’a pas été suffisant. Les joueurs ont montré beaucoup de choses positives, que ce soit en défense ou en attaque, ils se sont battus et ils ont progressé […] Ce genre de match nous aide parce qu’il nous permet de nous habituer à affronter des équipes de ce calibre. Nous devons démontrer que nous sommes capables de les battre. C’est important pour notre avenir. C’est le début d’un nouveau cycle pour nous, et nous allons voir où il va nous mener."