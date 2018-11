Joachim Mununga : "Une défaite qui fait partie du processus de croissance de l'équipe"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga sont revenus sur la lourde défaite des Diables en Suisse (5-2). Et le bilan était déjà inquiétant à la mi-temps. "A la mi-temps, on vous avait déjà dit que c’était un faillite collective. Mais alors que dire de la deuxième mi-temps ? Défensivement, on n’a pas été bons. Et en disant cela, je ne vise pas spécifiquement le secteur défensif, mais je vise les automatismes, la rigueur et les courses défensives de notre équipe", a noté Pascal Scimè. Et Joachim Mununga de poursuivre : "Ce n’est pas seulement les défenseurs mais l’entièreté de l’équipe qui n’a pu répondre à cette tâche. Il y a eu un certain laxisme que je cherche à expliquer… La seule raison que je vois est qu’on se soit vus trop beaux à 0-2. Alors qu’on savait que c’était un élément important, on n’a pas réussi à maitriser Shaqiri. C’était impressionnant de voir la liberté dont il jouissait et la facilité avec laquelle il éliminait les hommes." "Au-delà du marquage, on a été laxistes entre les lignes. Les Suisses ont fait ce qu’ils voulaient, complète Pascal Scimè. On se focalise sur Shaqiri, mais Xhaka a régné avec facilité sur le milieu de terrain, ils ont été meilleurs que nous sur les flancs… C’est clair que la défense n’a pas été aidée par les milieux de terrain, mais les défenseurs n’ont pas été intransigeants non plus. Pourquoi ? Parce que chaque fois on était en infériorité numérique en défense. La Suisse ne nous a pas marché dessus avec des vagues répétées, mais avec des attaques réfléchies." "La Suisse nous a un peu surpassés aujourd’hui, mais c’est clairement nous qui n’étions pas à niveau, note encore JOachim Mununga. C’est un jour sans, et je n’ai pas envie de pointer l’une ou l’autre individualité parce que pour moi, c’est un naufrage collectif. Je crois qu’on est tous déçus, mais je n’ai pas envie d’être trop dur avec ces Diables. J’ai envie de rester positif et de dire regardons vers le futur. Cela a été un match sans pour nos Diables, et il est tombé au mauvais moment. Il y a encore de bonnes choses et on ne peut pas tout mettre à la poubelle."

Sur les enseignements à tirer de cette défaite Axel Witsel et Thorgan Hazard - © FABRICE COFFRINI - AFP Pascal Scimè : "Je ne dis pas que cette défaite est une bonne chose, mais il faut se poser les bonnes questions et repartir dans quelques mois, peut-être avec d’autres interprètes, sur ce projet-là. On s’est peut-être vus trop beaux, c’est la preuve qu’il y a encore du boulot. Est-ce que c’est un échec aujourd’hui ou est-ce que cette défaite fait partie d’un processus de croissance ?" Joachim Mununga : "Je crois que cette défaite fait partie du processus, on a encore énormément de travail c’est certain, mais je suis sûr aussi qu’il y a des choses qui ont été mises sous la loupe, des choses qui ont été mises en évidence et qu’on n’avait pas pu voir dans l’euphorie. Aujourd’hui, il y a clairement des lacunes qui étaient là depuis très longtemps et qu’on a pu voir aujourd’hui."

Sur la responsabilité de Roberto Martinez Roberto Martinez, sélectionneur des Diables rouges - © FABRICE COFFRINI - AFP Pascal Scimè : "Joachim avait déjà mis le doigt là-dessus. Mais est-ce que ce match-ci n’est pas une loupe grossissante des limites du management de Roberto Martinez ? Jeudi on parlait de Youri Tielemans pas en forme avec Monaco, aujourd’hui Chadli est titularisé. Et on disait que l’équipe nationale allait remettre en selle certains joueurs qui ne sont pas titulaires dans leur club, en manque de temps de jeu ou de confiance… Joachim se demandait si l’équipe nationale servait à cela, et au vu du match de ce soir, j’ai l’impression qu’il avait mis le doigt sur quelque chose. Est-ce qu’on n’a pas assisté aux limites du coaching de Martinez au niveau de sa gestion du groupe ? Je pense que lui aussi va devoir se remettre en question." Joachim Mununga : "Selon moi, une équipe nationale ne doit pas faire dans le social. On doit seulement regarder la performance. On doit mettre les joueurs les plus en forme et puis c’est tout. Et on ne doit pas essayer de relancer d’autres joueurs. Maintenant il a tellement bien fait son coaching durant ces récents événements, que j’ai envie de donner à Martinez le crédit de dire qu’aujourd’hui ils ont fait un match sans. Et j’ai envie d’arrêter ma conclusion à ça aujourd’hui. Après, est-ce qu’on peut se poser la question de savoir si on rate à chaque fois qu’on est à la porte de quelque chose, et donc de savoir si on arrive à dealer avec ce genre de pression quand il y a quelque chose à la clé ? Aujourd’hui, je n’ai pas envie d’alimenter le feu et je laisse les supporters, qui ont le droit de le faire, exprimer leur frustration."