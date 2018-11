Joachim Mununga : "Batshuayi, un opportuniste qui vit pour le goal"

Ce jeudi dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont débriefé la victoire 2-0 de la Belgique face à l’Islande dans cette troisième rencontre de Ligue des Nations. Les Diables Rouges ont fait preuve de patience pour trouver l’ouverture.

"A la mi-temps, on pensait bien que le verrou allait sauter à un moment. Michy Batshuayi était déjà dans son match en première mi-temps, a analysé Pascal Scimè. La vigilance des défenseurs islandais a fait que Michy a profité du moindre espace, de la moindre demi-possibilité. Et puis il y a eu les changements escomptés avec les montées au jeu de Vanaken, de Januzaj qui était très bien avec beaucoup de culot et de personnalité, le Adnan qu’on avait vu contre l’Angleterre. Et alors j’ai vraiment bien aimé Thorgan Hazard en deuxième mi-temps, pas en première. Entreprenant, il a touché beaucoup plus de ballons. Après vous allez me dire que c’est plus facile pour les autres de toucher des ballons quand Eden n’est plus sur le terrain, parce qu’il est tellement au-dessus qu’il veut toucher tous les ballons. La Belgique a rempli son contrat en deuxième mi-temps. Le score aurait même pu être plus lourd. 22 tirs pour la Belgique avec une grosse possession. Match à sens unique. Attention cependant parce que sur deux contres, on a failli se faire surprendre."

Dans certains moments, selon la physionomie d’un match, il pourrait être préférable de jouer avec Batshuayi qu’avec Lukaku ...

Et Joachim Mununga d'embrayer : "Le contrat est rempli, je crois que c’est le plus important. Continuer et garder cette dynamique de victoires. Et ils l’ont bien fait. À noter qu’il y a eu un changement de rythme en deuxième mi-temps. Ils ont réussi à emballer un peu plus le match, il y a eu un peu plus de tempo. La circulation du ballon était beaucoup plus fluide. Le premier goal qui arrive grâce à une illumination de génie d’Eden Hazard qui arrive à trouver Meunier encore une fois isolé sur le flanc, qui remet très très bien à Batshuayi qui sent le coup. Mais encore une fois c’était très rassurant de voir qu’on a encore ces automatismes. Mais on est vraiment dépendant d’Eden dans notre jeu. Thorgan a fait une bonne deuxième mi-temps. Il a eu beaucoup plus de prises d’initiative dans son jeu et un jeu dans la verticalité qui était intéressant. Et alors, Michy est dans la continuité. On sait ce qu’on va avoir avec Michy. On n’est pas déçu. On sait qu’il va marquer. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Mais on sait qu’il va marquer et c’est ça qui me pousserait à dire à l’entraineur de Valence de peut-être lui donner encore un peu de crédit. Quand il est en confiance, c’est un joueur qui trouve le moyen de marquer. Le deuxième but est tellement symbolique. C’est un résumé du joueur qu’il est, un opportuniste, quelqu’un qui sent le goal, qui vit pour le but. Et ça fait du bien d’avoir cela en back-up de Lukaku. Dans certains moments, selon la physionomie d’un match, il pourrait même être préférable de jouer avec Batshuayi qu’avec Lukaku."

Sur la prestation de Thorgan Hazard, éblouissant depuis le début de la saison au Borussia Mönchengladbach, Joachim Mununga a noté: "On l’a trouvé un peu timoré. Maintenant il est pas mal offensivement. Il faudrait voir contre une autre équipe si défensivement il est capable de remplir le rôle. On sait qu’un Nacer Chadli est capable de remplir les deux fonctions offensive et défensive. Yannick Carrasco un peu moins, il est beaucoup plus offensif. Thorgan il faudrait le mettre à l’essai contre une équipe qui peut nous mettre en danger."

Enfin, notre consultant a souligné au sujet de la série de victoires enregistrée par les Diables rouges : "Même quand on est moins bien, on termine toujours ces matches avec la victoire. Et ce n’est pas le cas pour toutes les équipes. La France ne le fait pas pourtant elle est championne du monde. Nous on le fait très souvent. Il faut le souligner. Et c’est surtout cette dynamique-là qu’il faut protéger pour rester dans cette spirale positive jusqu’à une grosse échéance."