Jérémy Doku, un baptême du feu chez les Diables avec des étoiles dans les yeux

Il n'y avait qu'à voir avec quelle impatience il trépidait en bord de terrain avant son remplacement pour comprendre à quel point Jérémy Doku avait hâte de monter au jeu.

Le regard rêveur, muni de sa valise d'étoiles dans les yeux, l'Anderlechtois a finalement remplacé Youri Tielemans à la 87e minute du match contre le Danemark. A 18 ans et 101 jours, il est devenu le 12e plus jeune joueur à arborer la vareuse des Diables.

"J'étais très heureux, parce que je m'échauffais, je regardais le match. Je croyais que je n'allais plus rentrer, parce qu'on menait 2-0. Quand j'ai pu m'habiller et rentrer, j'étais très heureux. Avec des joueurs comme ça, ça fait plaisir. Pendant 10 secondes, tu es excité. Après, il faut se remettre dans le match et faire ce qu'il faut" a-t-il expliqué au micro d'RTL après la rencontre.

Touchant de sincérité et amenant avec lui un vrai vent de fraîcheur dans le noyau des Diables, le Bruxellois sait que le plus dur reste désormais à faire. Emerger, surprendre, éclore est un premier pas, confirmer sur la durée en est un autre. A lui de saisir les opportunités qui s'offrent à lui. A Anderlecht puis en équipe nationale où son profil déroutant intrigue.