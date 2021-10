Italie – Espagne : 1122 jours, trois années, 37 matches sans défaite plus tard, la Squadra Azzura de nouveau battue

Réduite à dix et menée 0-2 à la pause face à l’Espagne, l’Italie avait sans doute déjà perdu cette demi-finale en rentrant au vestiaire, en étant inférieure à son adversaire ! 45 petites minutes pour perdre une rencontre, 45 autres pour tenter d’inverser une situation désespérée (avec tout de même un but inscrit et une réduction du score) et déjà se préparer psychologiquement à de nouveau vivre une défaite. 1122 jours, 3 ans et 26 jours après. Autrement dit, une éternité.

L’Italie de Roberto Mancini sera donc parvenue à marquer l’histoire. Avec la victoire à l’Euro 2020, d’abord, mais aussi avec ce record de 37 rencontres consécutives sans défaite. Alors qu’avant cela, elle restait sur un cuisant échec avec une non-qualification pour le Mondial en Russie.

Dans les livres des records footballistiques l’Italie devance l’Espagne et ses 35 rencontres sans perdre (entre 2006 et 2009) et le Brésil (entre 1993 et 1996, mais avec un revers aux tirs au but en finale de la Copa América 1995). Rien que ça !

Dans ce total de 37 rencontres sans défaite on note : 7 partages, 30 victoires (dont 3 après prolongation ou tirs au but). Et surtout une nouvelle identité. Un jeu séduisant, porté vers l'avant, salué unanimement à l'issue de l'Euro 2020.

Mais ce mercredi soir, l’Espagne a mérité sa victoire. Ce n’était déjà pas passé bien loin à l’Euro, mais les étoiles s’étaient alignées en faveur de la vaillante, rigoureuse et solidaire Italie. "Tôt ou tard, l’Italie sera battue", déclarait Roberto Mancini. Comme un mauvais présage. Mais s’il n’est jamais gai de perdre, surtout après une telle série, il n’y a absolument rien d’inquiétant dans cette défaite. Ce résultat est juste une petite piqure de rappel pour les Champions d’Europe, les rivaux guettent, sont à l’affût et ne leur feront pas de cadeau, question de statuts. Bonne nouvelle pour le monde du football aussi, l'Italie s'est retrouvée, l'Espagne aussi. Cela promet pour le Qatar.

Un petit goût de trop peu demeurera quand même pour les Azzurri. Comme si après avoir dégusté le plat principal à l’Euro, les Italiens étaient privés de dessert. Rassasiés, mais légèrement frustrés. Un sentiment à conserver pour repartir de plus belle vers leur prochain objectif : le Mondial au Qatar.