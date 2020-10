Finesse et un brin de folie, un coup de maître de Milinkovic-Savic pour qualifier la Serbie

Milinkovic-Savic, l'homme qui valait "plus de 100 millions" il y a trois ans selon son président à la Lazio Claudio Lotito, n'a mis que deux minutes pour trouver le chemin des filets. Buteur une première fois à la 82e minute, il a remis ça en prolongation après l'égalisation norvégienne à la 88e minute.

Décalé au second poteau face à une défense adverse complètement désorganisée, le 'Sergent' Mlilinkovic aurait pu tirer en force pour allumer le portier norvégien Jarstein. Il a pourtant choisi une autre méthode, plus subtile, plus compliquée, pour qualifier les siens. Un petit ballon piqué délicieux qui a mystifié Jarstein et régalé ses supporters.

A 25 ans et après 17 sélections à son actif, le colosse à la technique raffinée a enfin inscrit ses deux premiers buts pour son équipe nationale. Étonnant pour un joueur qui compte déjà 40 buts depuis qu'il a quitté le Racing Genk pour la Lazio il y a cinq ans.

Opposée à l'Ecosse en finale de ces barrages, la Serbie jouera sa qualification pour les championnats d'Europe le mois prochain.