Exclusion de Maguire, penalty gag, défaite frustrante : soirée cauchemar pour l'Angleterre au Danemark

L'Angleterre a raté le coche ! Alors qu'ils avaient une occasion en or de conforter leur première place devant la Belgique, les Three Lions se sont piteusement inclinés contre le Danemark (0-1). Les hommes de Southgate, si efficaces à défaut d'être séduisants contre les Diables, ne sont pas parvenus à reproduire la même partition.

Et ils pourront probablement nourrir des regrets et être fâchés...contre l'arbitre. Parce que c'est, entre autres, lui qui pourra être pointé du doigt après avoir octroyé un pénalty très très léger, converti par Eriksen, aux Danois en première mi-temps. C'est également lui qui a exclu (plus logiquement) Maguire pour un deuxième carton jaune à la demi-heure. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et ce mercredi soir, ce sont les Anglais qui en ont fait les frais.