En plus de la Nations League, la France a récupéré le bâton de Nasazzi

Après la Coupe du monde en 2018, l’équipe de France a soulevé un nouveau trophée ce dimanche. En venant à bout de l’Espagne (2-1), les Bleus ont ainsi remporté la Nations League mais ils ont également mis la main sur… le bâton de Nasazzi, l’un des plus vieux trophées du monde.

En 1930, lors de la première Coupe du monde de l’histoire, le bâton de Nasazzi a été attribué au vainqueur, l’Uruguay, et a pris le nom de José Nasazzi, capitaine de l’Uruguay au moment du sacre mondial. Depuis, le trophée se transmet de vainqueur en vainqueur dans les matches reconnus par la FIFA (la prolongation et les tirs au but ne comptent pas).

Si vous vous demandez pourquoi vous n’avez jamais aperçu ce trophée : c’est normal. Il s’agit tout simplement d’un trophée fictif. Vous ne verrez donc jamais Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku soulever un bâton dans les airs.

Alors que le bâton était en la possession de l’Italie depuis le 15 novembre 2020 et une victoire contre la Pologne, les Italiens ont cédé ce trophée virtuel aux Espagnols à l’issue de la demi-finale de la Nations League ce mercredi (victoire 2-1 de l’Espagne). La Roja a alors été l’heureuse prioritaire du bâton de Nasazzi pendant… 4 petits jours, la France ayant battu à son tour l’Espagne en finale.

C’est la huitième fois de son histoire que l’équipe de France possède ce trophée. Les Bleus devront néanmoins enchaîner les victoires s’ils veulent battre le record de 1056 jours d’affilée avec le bâton de Nasazzi établi par les Pays-Bas. Prochaines étapes pour la bande à Didier Deschamps : une rencontre face au Kazakhstan et un déplacement en Finlande en novembre prochain.