Embolo et Lichtsteiner de retour dans la sélection suisse pour défier la Belgique

Vladimir Petkovic a sélectionné 25 joueurs pour le match contre la Belgique (18 novembre 2018, 20h45, Lucerne), la "finale" du Groupe 2 de la Ligue des Nations. La Suisse rencontrera le Qatar quatre jours plus tôt en amical à Lugano.

Roman Bürki, Breel Embolo, Kevin Mbabu et Stephan Lichtsteiner, absents lors des matches d'octobre face aux Diables Rouges (défaite 2-1) et contre l'Islande (victoire 1-2), sont de retour. Fabian Schär, suspendu contre la Belgique, fait également partie de l'équipe. Le défenseur des Young Boys Loris Benito, 26 ans, est rappelé par Petkovic pour la première fois depuis 2014. A noter que Lichsteiner est toutefois incertain pour le match d'Arsenal en championnat dimanche en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, a précisé le club londonien.

David von Ballmoos, Florian Hadergjonaj et Renato Steffen ne sont en revanche plus sur la liste. Johan Djourou et Admir Mehmedi sont toujours blessés.

"Huit ou neuf joueurs m'ont inquiété, beaucoup sont restés longtemps incertains", a confié Petkovic. "Je suis toutefois convaincu que nous aurons les 23 meilleurs éléments (sur la feuille de match, ndlr) pour l'équipe. J'ai aussi beaucoup de confiance envers les joueurs appartenant au cadre élargi. Par leurs performances de ces derniers mois, ils ont pleinement gagné leur sélection. Ces joueurs auront l'occasion de se montrer et de saisir leur chance."

Battue à l'aller, la Suisse conserve toutes ses chances de dépasser la Belgique sur le fil et d'ainsi accéder au 'Final Four' de cette première Ligue des Nations. Les deux équipes sont actuellement à égalité (6 points), mais les Diables Rouges ont joué un match de moins. "Nous sommes très fiers d'avoir réussi à maintenir de la concurrence dans ce groupe difficile. La première place est jouable et nous allons faire notre possible pour nous qualifier pour la phase finale qui réunira les meilleures équipes européennes en juin 2019", a déclaré Petkovic.

La sélection

Gardiens (3) : Roman Bürki (Borussia Dortmund/All), Yvon Mvogo (RB Leipzig/All), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/All)

Défenseurs (10) : Manuel Akanji (Borussia Dortmund/All), Loris Benito (Young Boys), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/All), Timm Klose (Norwich City/Ang), Michael Lang (Borussia Mönchengladbach/All), Stephan Lichtsteiner (Arsenal/Ang), Kevin Mbabu (Young Boys), François Moubandje (Toulouse/Fra), Ricardo Rodriguez (AC Milan/Ita), Fabian Schär (Newcastle United/Ang)

Milieux de terrain (8) : Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Fiorentina/Ita), Remo Freuler (Atalanta/Ita), Xherdan Shaqiri (Liverpool/Ang), Djibril Sow (Young Boys/Sui), Granit Xhaka (Arsenal/Ang), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach/All), Steven Zuber (Hoffenheim/All)

Attaquants (4) : Albian Ajeti (Bâle), Breel Embolo (Schalke/All), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb/Cro), Haris Seferovic (Benfica Lisbonne/Por)